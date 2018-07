Mehr als 20 Jahre zurückliegendes Verbrechen in TV-Sendung

Das Auto, in dem bei einem vermeintlichen Unfall in der Nähe der Raststätte Wetterau ein toter Mann gefunden wurde. Foto:

Gießen/Ober-Mörlen (dpa/lhe) - Die Gießener Staatsanwaltschaft will mit einem Auftritt in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» die Ermittlungen in einem mehr als 20 Jahre zurückliegenden Mordfall voranbringen. Es gehe darum, wichtige Zeugen zu finden, erklärte Staatsanwalt Thomas Hauburger den Schritt an die Fernsehöffentlichkeit. Er wird den Aufsehen erregenden Fall heute in der Sendung vorstellen.