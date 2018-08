Mehr als 200 Kilo Haschisch und Marihuana geschmuggelt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er in einem Lastwagen mehr als 200 Kilogramm Haschisch und Marihuana von Spanien über Frankreich nach Deutschland geschmuggelt hatte, ist ein 50 Jahre alter früherer Spediteur vom Landgericht Frankfurt zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Maßgeblich für die hohe Strafe waren neben der großen Drogenmenge die zahlreichen Vorstrafen des Mannes, sowohl in Frankreich wie auch in Italien und Deutschland, heißt es in dem am Freitag bekannt gewordenen Urteil. Der Mann sollte das Rauschgift im Januar dieses Jahres in der Nähe des Flughafens an eine Kontaktperson übergeben, verlor jedoch vorher die Nerven und warf die Koffer und Tüten auf einen Parkplatz. Kurze Zeit später wurde er festgenommen und inhaftiert. Vor Gericht legte er ein Geständnis ab.