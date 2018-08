Mehr als 2000 demonstrieren gegen AfD

Bei einem «Fest der Vielfalt» vor der Orangerie sagte der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne), Menschen mit Migrationshintergrund machten die Stadt stark, «weil wir beweglich bleiben». Er fügte hinzu: «Wir müssen uns argumentativ auseinandersetzen mit denen, die einfache Antworten haben; versuchen zu verstehen, dass manche Angst haben und denen widerstehen, die anderen Angst einjagen.» Darmstadt stehe in der Tradition von Vielfalt, Toleranz und Solidarität.

Die AfD-Kundgebung in der Orangerie wurde nach Veranstalterangaben von etwa 400 Menschen besucht. Das Pfeifkonzert der Gegendemonstranten war bis in das Gebäude zu hören.

Am Vortag hatten Unbekannte ein Fenster des Orangeriesaals eingeworfen und dort stinkende Buttersäure verbreitet. Auch Kreideschmierereien am Einfahrtstor und im Garten der Orangerie gab es. Bereits am Montag hatte es Farbschmierereien an der Mauer eines jüdischen Friedhofs sowie ein entrolltes Banner an einer Brücke gegeben. Diese Vorfälle stehen nach Erkenntnissen der Polizei ebenfalls mit der Veranstaltung im Zusammenhang. Bei den Ermittlungen zu der Sachbeschädigung gebe es noch keine Ergebnisse, sagte eine Sprecherin der Ermittler.

Da kein Gesundheitsrisiko bestehe, gebe es keine Einschränkungen für das AfD-Treffen. Für die Sicherheit im Gebäude sei der Veranstalter zuständig. Die Polizei sei draußen vor Ort, um einen friedlichen Ablauf zu sichern.