Mehr junge Menschen in Pflegefamilien untergebracht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 16 700 junge Menschen in Hessen waren 2017 in einer Pflegefamilie oder einer betreuten Einrichtung untergebracht. Die Zahl erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ein Drittel der Betroffenen (5200) lebte in einer Pflegefamilie (Vollzeitpflege) und zwei Drittel (11 500) in einem Heim oder einer betreuten Wohngruppe.