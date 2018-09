Mehrere Angriffe auf Polizisten in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Innerhalb eines Tages hat es in Frankfurt gleich mehrere Angriffe auf Polizisten gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden bei den Vorfällen am Mittwoch zwei Beamte leicht verletzt. Am Morgen hatten Mitarbeiter einer Bank wegen eines mutmaßlichen Kreditbetrügers die Polizei informiert. Bei der Feststellung der Personalien widersetzte sich der 34-Jährige, schubste einen Beamten über einen Tisch und prügelte auf den zweiten ein. Beide Polizisten wurden leicht verletzt.