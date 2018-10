Mehrere Festnahmen nach Streit in Mehrfamilienhaus

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem eskalierten Streit in einem Mehrfamilienhaus in Kassel hat die Polizei drei Männer festgenommen. Der 66-jährige Vermieter des Hauses hatte am Donnerstagnachmittag die Beamten verständigt und gemeldet, dass ein Mieter nach einem Streit auf ihn eingeschlagen und ihm sein Handy entrissen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.