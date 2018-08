Mehrere Häuser nach Wasserrohrbruch überflutet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einem Wasserrohrbruch in Wiesbaden sind mehrere Keller überflutet worden. Das Wasser stand am frühen Mittwochmorgen in vier Wohnungen und Kellern bis zu einem Meter hoch, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Demnach war ein Rohr unter der Kirchbachstraße aus bislang ungeklärter Ursache gebrochen. Die Straße, aus der Wasser austrat, musste gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.