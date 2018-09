Mehrere Jahre Haft für Serie von Juwelier-Einbrüchen

Beide waren im Dezember vergangenen Jahres mit Knüppeln und Äxten auf Beutezug gegangen. Sie zerstörten die Außenfenster der Geschäftsleute, drangen in deren Räumlichkeiten ein und rafften Uhren und Edelsteine zusammen. Der Wert der Beute betrug laut Urteil rund 68 000 Euro - allein bei einem Einbruch in Frankfurt-Schwanheim fielen ihnen Uhren im Wert von 32 000 Euro in die Hände der Räuber. Kurze Zeit später wurden sie nach einer weiteren Tat in Frankfurt festgenommen.

Vor Gericht hatten sie Geständnisse abgelegt. Die Suche nach legalen Arbeitsmöglichkeiten sei für sie zuvor negativ verlaufen, berichtete das Duo. Dazu sei Drogensucht gekommen. Infolge der Vielzahl der Taten sah die Strafkammer die Haftstrafen als erforderlich an.