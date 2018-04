Mehrere Senioren nach Kellerbrand in Sicherheit gebracht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen eines Kellerbrandes in einem Wiesbadener Wohnhaus hat die Feuerwehr am Dienstagabend mehrere ältere Bewohner, die teils gehbehindert sind, in Sicherheit gebracht. Verletzungen und Rauchgasvergiftungen habe es glücklicherweise keine gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand in mehreren Kellerverschlägen habe gelöscht werden können. Die Bewohner seien vorübergehend in extra bereit gestellten Betreuungsbussen untergebracht worden. Das Haus werde nun belüftet. Wann und ob die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst ebenso unklar wie die Brandursache.