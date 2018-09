Mehrere Verletzte bei Unfall auf A66 nahe Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 nahe Fulda sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Insgesamt waren an dem Unfall am späten Mittwochabend drei Fahrzeuge beteiligt. Die Beamten waren zwischenzeitlich von mehr Verletzten und Fahrzeugen ausgegangen.