Mehrere hunderttausend Euro Schaden: Großbrand in Tiefgarage

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Darmstadt sind in der Nacht auf Samstag 21 Fahrzeuge zum Teil schwer beschädigt worden. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Mehr als 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, der Brand war laut Polizei in den frühen Morgenstunden gelöscht. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist bisher nicht bekannt.