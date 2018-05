Mehrere tausend Teilnehmer bei Kinderturnfest erwartet

Neben den Wettbewerben, darunter die hessische Nachwuchsmeisterschaft im Trampolinturnen sowie im Gerätturnen, sind auch zahlreiche offene Mitmachangebote geplant. Interessierte Kinder können etwa an einer Rallye durch die mittelhessische Uni-Stadt Gießen teilnehmen oder an einem Orientierungslauf. Ein Ziel des Turnfestes sei es, «Kinder in Bewegung zu bringen und die wunderbare Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten aufzuzeigen», erläuterte Schuchardt.

Das Hessische Landeskinderturnfest, das diesmal unter dem Motto «Miteinander turnen - gemeinsam leuchten» steht, wird alle vier Jahre ausgerichtet.