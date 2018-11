Mehrfach auf Feld überschlagen: Fünf Verletzte

Trebur (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in Südhessen sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Wegen zu hoher Geschwindigkeit auf feuchter Fahrbahn kam die 35-jährige Fahrerin des voll besetzten Wagens auf der Landstraße 3012 bei Geinsheim von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich mehrfach auf einem Feld und blieb auf dem Dach liegen. Die fünf Insassen im Alter von 8 bis 47 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Das völlig beschädigte Auto musste mit einem Kran geborgen werden, der Sachschaden wurde auf 15 000 Euro geschätzt.