Mehrjährige Haft nach Serie von Parkhausdiebstählen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer Serie von mindestens zwölf Diebstählen in Frankfurter Parkhäusern ist ein Mann vom Amtsgericht Frankfurt zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der 50-Jährige hatte gezielt Touristen im Visier, in der Hoffnung, dass diese Wertgegenstände oder Bargeld in ihren Fahrzeugen haben. Mit Hilfe eines Störsenders setzte er die elektronische Türverriegelung außer Betrieb. Nachdem die Autoinsassen das Parkhaus verlassen hatten, konnte der Angeklagte und ein unbekannt gebliebener Mittäter in aller Ruhe die Fahrzeuge nach Diebesbeute durchsuchen.