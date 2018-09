Mehrjährige Haftstrafe für Sporttrainer wegen Missbrauchs

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um gewalttätige Übergriffe und sexuellen Missbrauch in einem Sportstudio im osthessischen Sinntal ist ein Kampfsporttrainer zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Hanau sah am Donnerstag 50 Fälle als erwiesen an. Der 46-Jährige hatte auch als Sporttherapeut gearbeitet. Laut Anklage war es zwischen Januar 2012 und Dezember 2017 in dem Studio zu den Taten gekommen. Die Opfer waren zwischen 5 und 21 Jahre alt.