Mehrjährige Haftstrafen für Serieneinbrecher mit Pannenserie

Bei ihren nächtlichen Beutezügen hatten die Einbrecher nicht immer Glück: Beim Einbruch in ein Autohaus in Frankfurt nahte plötzlich die Polizei heran, so dass das Tatfahrzeug mit 64 gestohlenen Radsätzen zurückgelassen werden musste. In der folgenden Nacht scheiterte das Vorhaben, das Auto von einem Verwahrparkplatz der Polizei zu entwenden - der Wagen verfing sich in einem Zaun. Zur Beute zählten auch die Balkonblumen eines der Angeklagten, die dieser auf Geheiß seiner Ehefrau in einem Baumarkt gestohlen hatte. Strafmildernd kam den Angeklagten der Umstand zugute, dass die meisten der Einbrüche bereits von der Polizei überwacht worden waren.