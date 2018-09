Meinungsforscher: CDU und CSU Opfer ihres Erfolgs

In Bayern wird in zwei Wochen gewählt, in Hessen in vier. Nach den Umfragen müssen CSU wie CDU mit dramatischen Verlusten rechnen. Derzeit reicht es weder für die Fortführung der CSU-Alleinregierung in Bayern noch für die der schwarz-grünen Regierung in Hessen. In beiden Ländern könnte die Union also mindestens einen zusätzlichen Koalitionspartner brauchen, um sich an der Regierung zu halten.