Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Landesärztekammer Hessen will eine Meldestelle für von Gewalt betroffene Ärzte einrichten. Die Stelle solle dazu beitragen, konkrete Zahlen zu erhalten, teilte die Landesärztekammer am Montag mit. «Die zunehmende Gewalt gegenüber Ärztinnen und Ärzten ist kein gefühltes Problem. Doch wir brauchen verlässliche, aussagekräftige Zahlen, um das tatsächliche Ausmaß abschätzen zu können», wird Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen, in der Mitteilung zitiert.