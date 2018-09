Melsungen deklassiert Wetzlar im Hessen-Derby

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat im Hessen-Derby die HSG Wetzkar deklassiert. Die Nordhessen gewannen am Donnerstag in der Wetzlarer Rittal Arena mit 34:26 (16:11). Für Melsungen war es der erste Sieg beim hessischen Kontrahenten seit der Saison 2014/15. Die letzten drei Spiele in Mittelhessen gingen verloren. Beste MT-Werfer waren die Nationalspieler Julius Kühn und Tobias Reichmann mit jeweils acht Treffern. Für Wetzlar traf Maximilian Holst ebenfalls acht Mal.