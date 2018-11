Melsungen weiter im Pech: Auch Kreisläufer Maric verletzt

Stuttgart (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat den nächsten Ausfall zu beklagen. Im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart schied Kreisläufer Marino Maric am Donnerstagabend Mitte der ersten Halbzeit mit Verdacht auf einen Bizepssehnenabriss aus. Eine genauere Untersuchung am Freitag in Kassel soll eine genaue Diagnose erbringen.