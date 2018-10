Melsungen zieht mit Sieg ins Pokal-Viertelfinale ein

Wetzlar (dpa/lhe) - Die MT Melsungen ist dank eines Erfolgs im Hessenduell mit der HSG Wetzlar ins Viertelfinale des Handball-DHB-Pokals eingezogen. Die in der Bundesliga kriselnden Nordhessen setzten sich im Achtelfinal-Spiel in Wetzlar am Dienstagabend mit 28:20 (13:8) durch. Für die HSG, die es in der vergangenen Saison noch ins Halbfinale geschafft hatte, endet der Traum von einer erneuten Teilnahme am Final Four dagegen vorzeitig.