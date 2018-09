Melsungens Ex Roth macht Sydneys Handballer für Club-WM fit

Kassel (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Michael Roth wird den Ozeanienvertreter Sydney University bei der Club-WM im Handball vom 16. bis 19. Oktober in Doha betreuen. Der 56-Jährige beginnt sein Kurzzeit-Engagement am 1. Oktober. Sydney trifft im Viertelfinale des Turniers, an dem auch EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin teilnimmt, auf Ausrichter Al Sadd aus Katar. «Das ist ein kleines Abenteuer. Aber solche Experimente gefallen mir. Und wann hat man als Trainer schon mal die Chance, bei so einem Turnier dabei zu sein? Das ist eine reizvolle Aufgabe», sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur.