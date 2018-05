Merck-Familie bekräftigt: Stehen fest hinter Konzern

Darmstadt (dpa) - Die Eigentümerfamilie von Merck hat bekräftigt, den Chemie- und Pharmakonzern auch künftig stützen zu wollen. «Die Familie steht fest hinter dem Unternehmen», sagte Frank Stangenberg-Haverkamp, Vorsitzender des Familienrats, am Donnerstag in Darmstadt. Die rund 270 Mitglieder starke Familie sei bis 2030 per Vertrag an Merck gebunden und peile an, diesen um weitere 10 Jahre zu verlängern.