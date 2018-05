Merck feiert Konzernjubiläum mit Angela Merkel

Darmstadt (dpa) - Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck wird in diesem Jahr 350 Jahre alt. Zum Festakt am heutigen Donnerstag erwartet der Dax-Konzern rund 800 Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach Reden der Merck-Spitze spricht auch die CDU-Chefin kurz. Im Anschluss besucht sie das neue Innovationszentrum, in dem Mitarbeiter und Start-ups an Ideen für künftige Produkte feilen.