Merck verkauft rezeptfreie Arzneien an Procter & Gamble

Darmstadt (dpa) - Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck verkauft sein Geschäft mit rezeptfreien Arzneien. Nachdem sich zuletzt mehrere Interessenten zurückgezogen hatten, geht die Sparte mit unter anderem Nasensprays und Multivitaminpräparaten nun an den US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G). Indes muss Merck beim Verkaufspreis Abstriche machen: Er liegt bei 3,4 Milliarden Euro, wie Merck heute in Darmstadt mitteilte. Analysten hatten den Wert zuvor auf rund 4 Milliarden Euro geschätzt. Betroffen von dem Verkauf sind 3300 Mitarbeiter weltweit, davon rund 300 in Deutschland.