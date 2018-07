Merck will Geschäft mit Spezialmaterialien stärken

Darmstadt (dpa) - Der Pharma- und Chemiekonzern Merck will sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien wieder auf Wachstumskurs bringen. Der Unternehmensbereich Performance Materials, zu dem auch das unter Preisdruck aus China geratene Geschäft mit Flüssigkristallen gehört, soll seinen Umsatz nach dem Jahr 2019 wieder jährlich um durchschnittlich 2 bis 3 Prozent steigern. Das teilte Spartenchef Kai Beckmann am Dienstag in Darmstadt mit. Flüssigkristalle werden etwa bei der Herstellung von Smartphone-Displays verwendet. Ab 2020 soll dann auch das Ergebnis in diesem Bereich wieder zulegen. Große Hoffnungen setzt Beckmann in das Geschäft mit der Elektronikindustrie.