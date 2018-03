Merkel: Lehmann begnadeter Vermittler zwischen den Kirchen

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Trauer auf den Tod von Kardinal Karl Lehmann reagiert und ihn als wichtigen Vermittler gewürdigt. «Ich bin sehr traurig über den Tod von Karl Kardinal Lehmann», ließ Merkel am Sonntag mitteilen. «Ich denke heute mit tiefer Dankbarkeit an unsere guten Gespräche und Begegnungen über viele Jahre. Er hat mich mit seiner intellektuellen und theologischen Kraft begeistert und war dabei immer auch ein Mensch voll bodenständiger Lebensfreude», sagte sie. Lehmann war am frühen Sonntagmorgen im Alter von 81 Jahren gestorben.