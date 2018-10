Merkel: Nicht Landtagswahlen zur Bundestagswahl stilisieren

Berlin (dpa) - Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat sich gegen eine Gleichsetzung des Wahlausgangs in Hessen mit der Bundesebene gewandt. «Es kann nicht jede Landtagswahl zu einer kleinen Bundestagswahl stilisiert werden. Das ist falsch», sagte sie am Dienstag im Hessischen Rundfunk (hr-Info). Merkel verwies darauf, dass erst vor rund einem Jahr der Bundestag gewählt worden sei. Bei der Wahl an diesem Sonntag gehe es um viel für die Bürger Hessens. «Es geht um ihre stabile Zukunft», sagte Merkel und warb für «ein starkes Hessen» mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an der Spitze. Er regiert mit den Grünen. Eine Fortsetzung der Koalition ist aber jüngsten Umfragen zufolge wegen schwacher CDU-Werte fraglich.