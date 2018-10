Merkel: TU Darmstadt ist «Juwel» der künstlichen Intelligenz

Sie lobte die «kluge und mutige» Wissenschaftspolitik der von ihrer Partei geführten hessischen Landesregierung. Diese habe der TUD einen hohen Status an Autonomie gegeben. «Daraus hat die Wissenschaft in ihrer Freiheit dann auch vieles gemacht.» Merkel zeigte sich beeindruckt von den Such- und Rettungsrobotern des Teams «Hector». Diese können unter anderem autonom nach verschütteten Menschen suchen oder Lecks in Gas- und Ölanlagen erkennen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte: «Wir haben - wenn es um die Frage der künstlichen Intelligenz und der Robotik geht - mittlerweile eine Weltstellung erworben.»