Merkel: Tun alles für attraktiven Finanzplatz Deutschland

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht während der Veranstaltung «Zukunft des Finanzplatzes Deutschland in Europa» der Deutschen Börse AG. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesregierung verstärkt angesichts des Brexits ihr Engagement für den Finanzplatz Deutschland. «Wir werden alles tun, um Hessen zu unterstützten, attraktive Rahmenbedingungen am Finanzstandort Deutschland zu ermöglichen», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstagabend bei einer Veranstaltung der Deutschen Börse in Frankfurt.