Merkel begrüßt Entscheidung zu Terrorverdächtigen Haikel S.

Frankfurt/Main (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht zum terrorverdächtigen Tunesier Haikel S. begrüßt. Die Richter machten deutlich, «in welchen Fällen die Möglichkeit der Rückführung in ein anderes Land - in diesem Fall Tunesien - besteht», sagte sie nach einem Spitzentreffen der Unionsfraktionschefs am Montag in Frankfurt. «Es ist ein Urteil, dass uns Klarheit gibt und auch die Durchsetzung von Rechten möglich macht.»