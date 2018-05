Merkel besucht Spitzentreffen der CDU/CSU-Fraktionschefs

Frankfurt/Main (dpa) - Beim Spitzentreffen der Unionsfraktionschefs aus dem Bund und den Ländern wird am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt am Main erwartet. Eines der wichtigsten Themen der Konferenz ist die Flüchtlings- und Migrationspolitik. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, hatte zum Auftakt der Gespräche am Sonntag die Bundesländer aufgefordert, Vorbehalte gegen sogenannte Ankerzentren für Flüchtlinge aufzugeben.