Merkel besucht hessische Rechtsstaatsklasse

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag in Frankfurt eine Rechtsstaatsklasse besucht, in der Juristen Flüchtlinge mit den Werten des Grundgesetzes und der deutschen Rechtsordnung vertraut machen. «Ich habe engagierte Richter erlebt, aber auch engagierte Flüchtlinge, die viele Fragen gestellt haben», sagte sie anschließend über das «speziell hessische Projekt». Besonders lobte sie, dass die Kurse geflüchteten Menschen bereits kurz nach ihrer Ankunft angeboten werde.