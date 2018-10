Merkel unterstützt Bouffier bei CDU-Wahlkampfauftritten

Kassel/Ortenberg (dpa/lhe) - Die Hessen-CDU bekommt in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs prominente Unterstützung: Bundeskanzlerin Angela Merkel tritt heute bei zwei Veranstaltungen in Hessen auf. Am späten Nachmittag (17.00 Uhr) spricht sie zunächst in Kassel, ehe sie am Abend (19.30 Uhr) in Ortenberg in der Wetterau zu Gast ist. Die CDU-Bundesvorsitzende unterstützt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der sich als Spitzenkandidat der Union ebenfalls seinen Anhängern präsentieren wird. In den folgenden Tagen ist Merkel an weiteren Orten in Hessen zu Gast: am Dienstag im südhessischen Dieburg und am Donnerstag im osthessischen Fulda. Der neue Landtag für Hessen wird am 28. Oktober gewählt.