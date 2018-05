Merkel will Rolle der Frauen in der CDU stärken

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht auf der Festveranstaltung «70 Jahre Frauen Union» in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold

Frankfurt/Main (dpa) - Frauen sollen in der CDU nach dem Willen der Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine größere Rolle spielen. «Das Quorum reicht für uns heute nicht mehr», sagte Merkel am Samstag bei der Frauen Union, die in Frankfurt ihren 70. Geburtstag feierte. Der Rückgang des Frauenanteils in der Unions-Bundestagsfraktion von einem Viertel in der vergangenen Wahlperiode auf ein Fünftel in der aktuellen sei keine «Erfolgsgeschichte».