Messerangriff bei Zwangsräumung: Frau wird eingewiesen

Die Frau war nach der Räumung der Wohnung in Frankfurt-Niederrad im Oktober vergangenen Jahres über den Balkon in die leeren Zimmer eingedrungen und hatte den dort anwesenden Vertreter der Wohnungsgesellschaft mit einem Messer in den Hals gestochen. Nur durch einen schnellen Notarzteinsatz konnte das Leben des Schwerverletzten gerettet werden. Rechtlich wurde der Übergriff als Mordversuch gewertet.

Schon mehrere Monate zuvor war die Frau mit dem Messer auf einen anderen Hausbewohner losgegangen. Eine Gutachterin diagnostizierte bei ihr Wahnvorstellungen und Schizophrenie.