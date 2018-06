Messerattacke auf Baustelle: Mann bestreitet Tötungsabsicht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Prozess um eine Messerattacke auf einer Baustelle in Frankfurt hat der 49 Jahre alte Angeklagte vor dem Landgericht Frankfurt eine Tötungsabsicht bestritten. Das Opfer, ein Kollege des Irakers, habe sich ohne sein Zutun bei einer Rangelei an dem Messer verletzt, sagte der Mann am Dienstag. Das Messer will er als Schutz vor möglichen Schlägen des Kollegen genommen haben.