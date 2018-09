Messerattacke auf Ex-Frau: Lebenslange Haft

Hanau (dpa/lhe) - Nach einer Messerattacke mit 21 Stichen gegen seine Ex-Frau ist ihr Mann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Hanau befand den 49-Jährigen am Dienstag schuldig wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte seiner Frau (46) am Morgen des 5. Januar vor ihrem Wohnhaus in Hanau aufgelauert und sie mit enormer Brutalität mit der 15 Zentimeter langen Klinge attackiert.