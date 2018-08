Messerattacke in Obdachlosen-Unterkunft: Anklage erhoben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in einer Frankfurter Unterkunft für Obdachlose hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage gegen einen 36 Jahre alten Marokkaner erhoben. Der Vorwurf laute auf versuchten Totschlag, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Zwischen dem späteren mutmaßlichen Täter und dem 42 Jahre alten Opfer soll es im Februar dieses Jahres in der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung um eine ausgeliehene Trainingshose gekommen sein.