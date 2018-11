Messerattacke nach Streit um Jogging-Hose: Prozess eröffnet

Trotz der schweren Verletzung verweigerte das Opfer bei der Polizei die Aussage. Später verschwand der Mann spurlos, so dass die Schwurgerichtskammer den Prozess ohne den Hauptbelastungszeugen führen muss. Am ersten Verhandlungstag wurde vor Gericht lediglich die Anklageschrift verlesen, der zufolge sich der Streit an einer Jogginghose entzündet haben soll. Ob sich der mutmaßliche Täter zu den Vorwürfen äußern wird, steht noch nicht fest. Die Strafkammer will den Prozess nach drei weiteren Verhandlungstagen Mitte Dezember abschließen.