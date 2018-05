Messerstecher nicht gefasst, Opfer nicht vernehmungsfähig

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Messerangriff in Frankfurt-Rödelheim sucht die Polizei immer noch nach den Tätern. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das 19 Jahre alte Opfer sei weiterhin nicht vernehmungsfähig. Der Mann war am Freitagabend in der Nähe des Rödelheimer Bahnhofs von zwei Männern mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Zum genauen Tathergang wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auch am Montag noch nicht äußern.