Messerstiche am Wiesbadener Bahnhof: Drei Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei zerstrittenen Gruppen am Wiesbadener Bahnhof sind drei Männer verletzt worden. Ein Angreifer habe die drei Männer in der Nacht zum Samstag mit einem Messer angegriffen, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter sei zu Fuß über das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle geflohen, hieß es weiterhin von den Beamten. Die drei Verletzten mussten demnach in Wiesbadener Kliniken mit Schnittverletzungen behandelt werden. Der Grund für den Streit war zunächst unklar. Die Polizei hofft nun auf die Aussagen von Zeugen.