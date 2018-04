Messerstiche nach Streit zwischen Männern

Wetzlar (dpa/lhe) - Bei einem heftigen Streit zwischen zwei Männern in Wetzlar sind beide durch Messerschnitte verletzt worden. Einer von ihnen im Alter von 24 Jahren sei mit Wunden im Gesicht und am Unterarm ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Dillenburg am Mittwoch mit. Sein 23 Jahre alter Kontrahent konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause gehen. Zeugen hatten den Streit am Dienstagabend an der Lahn beobachtet und die Polizei alarmiert. Der 24-Jährige war noch vor Ort, als die Beamten eintrafen. Nach seinem Kontrahenten wurde auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht, er wurde schließlich festgenommen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.