Messingklau: 200 Beregnungsköpfe von Spargelfeld gestohlen

Weiterstadt (dpa/lhe) - Bisher unbekannte Diebe haben etwa 200 Beregnungsköpfe im Wert von mehreren tausend Euro von einem Spargelfeld in Weiterstadt gestohlen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte, waren die Täter vermutlich hinter dem Messing her, aus dem die Beregnungsköpfe bestehen. Die Tat ereignete sich in den vergangenen Tagen.