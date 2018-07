Metalldiebstahl in großem Stil: Prozessauftakt in Mainz

Von der Mainzer Wohnung seiner Freundin aus soll der Mann im Jahr 2015 drei Einbrüche in Mainz, Grünstadt und im südhessischen Lampertheim organisiert haben. Der Diebstahl von Kupferdraht und Messingteilen verursachte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Schaden von annähernd 75 000 Euro. Die Beute soll an Händler in den Niederlanden verkauft worden sein. Der 25-Jährige ist beschuldigt, Anführer der Bande gewesen zu sein. Die mutmaßlichen Mittäter müssen sich in getrennten Verfahren verantworten.