Metallforscher wird neuer Deutscher Meister im Science Slam

Dutta arbeitet beim Max-Planck-Institut für Eisenkunde. In seinem zehnminütigen Vortrag «Stealing weight from Steel» (Gewicht von Stahl stehlen) ging es darum, wie man Stahl leichter machen kann - etwa um spritsparendere Autos zu konstruieren. Der Metallkundler erklärte seinen wissenschaftlichen Ansatz mit der Hilfe von Keksen, die mit Creme gefüllt sind. Bei den Keksen und beim leichteren Stahl komme es auf die richtige Kombination von härteren (Keks) und weichen (Creme) Materialien an.

In die Endausscheidung der besten drei Science Slammer schafften es auch die Materialforscherin Anastasia August aus Karlsruhe und der Psychologe Moritz Kirchner aus Potsdam. August erläuterte mit der Hilfe einer Kerze und eines Messers ein Prinzip der Wärmespeicherung. Kirchner erklärte, warum immer komplexere Themen in der Politik den Erfolg von Populisten begünstigen.