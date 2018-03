Meteorologen warnen weiter vor glatten Straßen

Offenbach (dpa/lhe) - Autofahrer in Hessen müssen in den kommenden Tagen weiter mit glatten Straßen rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ziehen mindestens bis Anfang der Woche immer neue Niederschlagsgebiete über Hessen hinweg. Die bringen je nach Temperatur Schnee oder Regen, der auf den noch immer kalten Böden frieren kann. Besonders hoch sei das Risiko von glatten Straßen in der Nacht zum Montag, sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach. Denn dann liegen die Temperaturen vor allem im nordhessischen Bergland unter dem Gefrierpunkt.