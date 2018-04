Metzler erweitert Führungsgremium auf sieben Partner

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Privatbank Metzler erweitert ihr Führungsgremium mittelfristig auf sieben Mitglieder. Zum 1. Juni werden Kim Comperl (52), Mario Mattera (41) und Marco Schulmerich (47) in den Partnerkreis berufen, wie das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. am Freitag mitteilte.