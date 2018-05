Mexikos Nationalspieler Salcedo bleibt bei der Eintracht

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den bislang nur ausgeliehenen mexikanischen Nationalspieler Carlos Salcedo fest verpflichtet. Der 24 Jahre alte Verteidiger erhält in Frankfurt einen bis 2022 gültigen Vertrag, teilte der Verein am Montag mit. Salcedo kam vor dieser Saison auf Leihbasis vom mexikanischen Club Deportivo Guadalajara in die Bundesliga. Die Eintracht hatte sich aber schon im vergangenen Jahr eine Kaufoption auf den 18-maligen Nationalspieler Mexikos gesichert.