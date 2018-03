Michael Roth bleibt Staatsminister im Auswärtigen Amt

Berlin (dpa/lhe) - Der aus dem osthessischen Heringen stammende SPD-Politiker Michael Roth bleibt auch in der neuen großen Koalition auf Bundesebene Staatsminister im Auswärtigen Amt. Das wurde am Freitag in Berlin bekannt. Der 47-jährige Bundestagsabgeordnete hat das Amt schon seit 2013 inne. Sein neuer Chef als Bundesaußenminister wird SPD-Parteikollege Heiko Maas. Roth habe sich bereits als «kluger Diplomat und souveräner Krisenmanager» bewiesen, lobte ihn die hessische SPD-Generalsekretärin Nancy Faeser am Freitag.